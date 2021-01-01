قبل تنصيب بايدن... الإمارات توقع اتفاقا مع الولايات المتحدة لشراء 50 مقاتلة "إف 35"

واشنطن/سما/

كشفت مصادر مطلعة، اليوم الأربعاء، أن الإمارات وقعت اتفاقا مع الولايات المتحدة لشراء 50 مقاتلة من طراز "إف-35"، ونحو 18 طائرة مسيرة مسلحة.

وقال أحد المصادر التي أبلغت "رويترز" بالاتفاق، إنه جرى توقيعه قبل نحو ساعة من تنصيب الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأشارت إلى أن الجانبين كانا يأملان في الانتهاء من الاتفاق في ديسمبر/ كانون الأول، إلا أن توقيت تسليم الطائرات وكلفتها والتكنولوجيا والتدريب وأمور أخرى مرتبطة بالصفقة تسببت في إطالة أمد المفاوضات.

وفي الإطار ذاته، كشفت المصادر أن حكومة الإمارات وقعت كذلك اتفاقا منفصلا لشراء 18 طائرة مسيرة، لتصبح هذه ثاني أكبر صفقة من نوعها تبرمها الولايات المتحدة مع دولة واحدة.

وعن الموعد النهائي لتسليم مقاتلات "إف-35"، قالت المصادر إنه لم يتأكد بعد، إلا أن الاقتراح الأولي الذي بعثته الولايات المتحدة للإمارات كان عام 2027.

ومنذ فترة طويلة، تعبر الإمارات، عن اهتمامها بامتلاك مقاتلات إف-35 الشبح التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن.

وحصلت أبوظبي على وعد بالحصول على فرصة لشرائها في اتفاق جانبي عندما وافقت على تطبيع العلاقات مع إسرائيل في أغسطس/ آب الماضي.

وطائرات إف-35 مكون كبير في صفقة حجمها 23 مليار دولار لبيع أسلحة عالية التقنية من إنتاج جنرال أتوميكس ولوكهيد مارتن ورايثيون تكنولوجيز كورب للإمارات كان قد أُعلن عنها هذا الخريف.