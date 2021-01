رونالدو يحطم الرقم الأغلى في تاريخ كرة القدم (فيديو)

سطر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس، اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ كرة القدم، بتسجيله هدفا في مرمى نابولي خلال نهائي كأس السوبر الإيطالي لكرة القدم.

ورفع رونالدو "صاروخ ماديرا" رصيده إلى 760 هدفا في المباريات الرسمية، ليصيح أفضل هداف في تاريخ كرة القدم، متجاوزا بفارق هدف اللاعب النمساوي-التشيكي جوزيف بيكان، الذي سجل 759 هدفا في مسيرته.



كما وقع رونالدو على هدفه رقم 20 في جميع البطولات التي شارك فيها مع "اليوفي" خلال الموسم الحالي، مقسمة بين 15 هدفا في الدوري الإيطالي و4 في دوري أبطال أوروبا، وذلك للموسم الـ15 على التوالي.

CRISTIANO RONALDO'S 760TH GOAL OVERTAKING BICAN AND BECOMING THE PLAYER WITH THE MOST OFFICIAL GOALS IN THE HISTORY OF FOOTBALL.pic.twitter.com/X427VoVwBf