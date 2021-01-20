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رونالدو يحطم الرقم الأغلى في تاريخ كرة القدم (فيديو)

الخميس 21 يناير 2021 05:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رونالدو يحطم الرقم الأغلى في تاريخ كرة القدم (فيديو)



وكالات

سطر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس، اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ كرة القدم، بتسجيله هدفا في مرمى نابولي خلال نهائي كأس السوبر الإيطالي لكرة القدم.

ورفع رونالدو "صاروخ ماديرا" رصيده إلى 760 هدفا في المباريات الرسمية، ليصيح أفضل هداف في تاريخ كرة القدم، متجاوزا بفارق هدف اللاعب النمساوي-التشيكي جوزيف بيكان، الذي سجل 759 هدفا في مسيرته. 


كما وقع رونالدو على هدفه رقم 20 في جميع البطولات التي شارك فيها مع "اليوفي" خلال الموسم الحالي، مقسمة بين 15 هدفا في الدوري الإيطالي و4 في دوري أبطال أوروبا، وذلك للموسم الـ15 على التوالي.

ويتربع كريستيانو رونالدو (35 عاما) على عرش صدارة هدافي الدوري "الكالتشيو"، برصيد 15 هدفا (ولدى فريقه مباراة مؤجلة ضد نابولي)، ويليه كل من الثلاثي، السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان، والإيطالي شيرو إيموبيلي مهاجم لاتسيو، والبلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان، برصيد 12 هدفا لكل منهم.

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