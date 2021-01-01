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الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقا في مجال "الطاقة الشمسية"

الخميس 21 يناير 2021 05:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقا في مجال "الطاقة الشمسية"



أبوظبي/سما/

أعلن مسؤولون إماراتيون وإسرائيليون، أن شركتين وقعتا أول اتفاق بين البلدين في مجال الطاقة المتجددة.


ووقع الاتفاق عن الجانب الإماراتي شركة أبو ظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، فيما وقعته عن الجانب الإسرائيلي شركة "اي.دي.اف رينيوابلز" التابعة لشركة الكهرباء الفرنسية العملاقة "او.دي.اف".

من جهته، كتب وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينز على "تويتر": "هذه أولى ثمار اتفاقات أبراهام في قطاع الطاقة"، متوقعا أن يتيح التعاون لبلاده أن تصبح في غضون 6 سنوات دولة رائدة عالميا في مجال الطاقة الشمسية.


بدوره، رحب المدير التنفيذي لشركة "مصدر" الإماراتية محمد جميل الرمحي، بـ"حقبة جديدة من التعاون" في مجال الطاقة النظيفة بين البلدين.

ويندرج الاتفاق في إطار جملة روابط تجارية من المقرر إقامتها بين الجانبين عقب توقيعهما في سبتمبر اتفاقا لتطبيع العلاقات برعاية الولايات المتحدة، ضمن سياق اتفاقات لتطبيع علاقات دول عربية مع إسرائيل، اصطلح على تسميتها اتفاقات "أبراهام".

#الامارات #اسرائيل #الطاقة الشمسية #يوفال شتاينز #اتفاقات ابراهام

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