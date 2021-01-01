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بايدن: ترامب كتب لي رسالة كريمة جدا

الخميس 21 يناير 2021 05:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بايدن: ترامب كتب لي رسالة كريمة جدا



واشنطن/سما/

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن الأربعاء أن سلفه دونالد ترامب ترك له رسالة على مكتبه في البيت الأبيض وصفها بـ"الكريمة جدا"، دون أن يفصح عن فحواها.

وقال بايدن للصحفيين: "الرئيس كتب لي رسالة كريمة للغاية".

وأضاف: "كونها خاصة، لن أتحدث عنها.. لكنها كانت كريمة جدا".

أفادت شبكة CNN بأن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب ترك رسالة للرئيس المنتخب جو بايدن في البيت الأبيض، دون أن يتم الكشف عن مضمونها.

ومن التقاليد الحديثة في يوم التنصيب بالنسبة للرؤساء الذين يغادرون مناصبهم، أن يكتبوا لخلفهم رسالة تقدم أطيب التمنيات والمشورة.

وعادة ما يتم ترك الرسالة على طاولة الرئيس في المكتب البيضاوي لقراءتها عندما يدخل الرئيس الجديد المكتب لأول مرة.

وأدى بايدن اليمين رئيسا للولايات المتحدة اليوم، واضعا يده على إنجيل توارثته أسرته لأكثر من قرن أمام رئيس المحكمة العليا جون روبرتس وتعهد "بالحفاظ على دستور الولايات المتحدة وحمايته".

وانتقلت الرئاسة إلى بايدن (78 عاما)، الذي أصبح أكبر الرؤساء الأمريكيين سنا في التاريخ، خلال مراسم مصغرة في واشنطن لم تشهد القدر المعتاد من الأبهة والأجواء الاحتفالية.

#بايدن #ترامب #رسالة سرية #البيت الابيض #شبكة سي ان ان

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