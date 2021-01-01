السفارة الأميركية تتراجع عن تغيير مفاجئ على مسمى السفير في القدس

القدس المحتلة / سما /

ألغت السفارة الأميركية في القدس، مساء الأربعاء، التعديل الذي أجرته على تعريف السفير الأميركي على صفحته الرسمية في موقع "تويتر"، ليشمل الضفة الغربية وقطاع غزة، وأعادته التعديل إلى ما كان عليه قبيل تنصيب الرئيس جو بايدن، رئيسا للولايات المتخدة.

وشهد الحساب الرسمي للسفير الأميركي لدى إسرائيل في"تويتر"، تغيرا مفاجئا بحيث أصبح وصفه "السفير الأميركي في إسرائيل والضفة الغربية وغزة" بدلا من المسمى الحالي، عوضا عن "السفير الأميركي لدى إسرائيل".

وجاء التغيير بعد نحو ساعتين من تنصيب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة الأميركية.

وحتى الآن لا يُعرف ملابسات تغيير وصف السفير الأمريكي لدى إسرائيل ومقره في القدس أو المغزى من وراء الخطوة.





وتعليقا على تغيير تعريف السفير الأميركي على "تويتر"، قالت السفارة الأميركية في القدس، إن "هذا الأمر (تعديل التعريف الخاص بالسفير) ليس تغييرًا في السياسات ولا مؤشرًا على تغيير مسقبلي في السياسات".

ولاحقا، عدلت السفارة تعريف السفير إلى ما كان عليه في السابق: "السفير الأميركي لدى إسرائيل".





وذكرت السفارة أنه تم "تعديل لقب السفير على موقع تويتر ليصبح سفير أميركا لدى إسرائيل"، مشددة على أن "التعديل السابق غير مقصود".

وأنهى ديفيد فريدمان مهام عمله سفيرا لواشنطن لدى إسرائيل الأربعاء، دون أن تسمي الإدارة الأميركية سفيرا جديدا حتى اللحظة. وعُرف فريدمان بقربه من رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وانحيازه الصارخ للسياسات الإسرائيلية، لاسيما في ما يتعلق بالاستيطان.