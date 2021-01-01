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الخارجية: تسجيل حالة وفاة بفيروس كورونا بصفوف جالياتنا الفلسطينية حول العالم

الأربعاء 20 يناير 2021 09:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية: تسجيل حالة وفاة بفيروس كورونا بصفوف جالياتنا الفلسطينية حول العالم



رام الله / سما /

 أفادت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الأربعاء، بتسجيل حالة وفاة بفيروس كورونا، بصفوف جالياتنا حول العالم، ما يرفع عدد الوفيات إلى 357، وثبات الإصابات عند 9253 إصابة.

وأوضحت الخارجية أن سفارتنا لدى ماليزيا سجلت أول حالة وفاة بفيروس كورونا في صفوف الجالية للمواطن محمد غازي يحيى ابو سليم (48 عاما)، وبناء على تعليمات الوزير رياض المالكي تتابع السفارة مع السلطات الماليزية وذوي الفقيد اجراءات نقل الجثمان إلى قطاع غزة.

وأشار فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأميركية، إلى عدم تسجيل أية حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية لليوم الرابع على التوالي ليبقى عدد حالات الوفاة 113، فيما لم تسجل أية إصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية لهذا اليوم ليستقر عدد الإصابات عند 6289 إصابة.

#الخارجية والمغتربين #فيروس كورونا #الجاليات الفلسطينية

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