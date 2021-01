"يوم انتصار الديمقراطية"... بايدن يؤدي القسم رئيسا لأمريكا... فيديو

واشنطن/سما/

أدى الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن ونائبته كامالا هاريس باليمين الدستورية لتولي المنصب، اليوم الأربعاء، ووصف بايدن المناسبة بأنها انتصار للديمقراطية.

وأدى جوزيف بايدن اليمين الدستورية ليصبح الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة.

President Joe Biden: “I pledge this to you: I will be a president to all Americans … and I promise you I will fight as hard for those who did not support me as for those who did.” https://t.co/qjeUynJUdz #InaugurationDay pic.twitter.com/CcgSNye6qL — ABC News (@ABC) January 20, 2021



وقال في خطاب بعد أداء القسم، "نحتفل اليوم بانتصار الديمقراطية، علينا رأب الصدع وإحراز مكتسبات...أتعهد أن أكون رئيسا لكل الأمريكيين وأن أعمل لصالح من دعموني ومن لم يفعلوا".

وأضاف بايدن، "تاريخنا لا يعتمد على شخص بعينه، ومستقبل أمريكا يتطلب أكثر من الأقوال، يتطلب الوحدة"، داعيا إلى مواجهة ما وصفه بـ"الإرهاب المحلي والتطرف السياسي" و "إنهاء الحرب غير المتحضرة بين الجمهوريين والديمقراطيين، وبين الليبراليين والمحافظين".

Pres. Joe Biden: "We can see each other not as adversaries but as neighbors. We can treat each other with dignity and respect. We can join forces, stop the shouting, and lower the temperature."



"Without unity, there is no peace." https://t.co/qjeUynJUdz #InaugurationDay pic.twitter.com/b7RRZLDrGa — ABC News (@ABC) January 20, 2021



وتابع، "نقف هنا بعدما أعتقد البعض قبل أيام أنه يمكنهم الانتصار"، مضيفا "لقد واجهنا هجوما على الديمقراطية والحقيقة، وعنصرية ممنهجة، وسوف نتغلب على تلك الأوقات العصيبة، وسنفتح فصلا جديدا عظيما في تاريخ أمريكا".

وعن جائحة كورونا، قال بايدن: "نحتاج إلى قوتنا لمواجهة الفيروس الفترة المقبلة، وعلينا مواجهة الجائحة كأمة واحدة"، مشيرا إلى أن "فيروس كورونا قد كلفنا حياة العديد من المواطنين".

NEW: Joe Biden says he spoke last night with former Pres. Jimmy Carter, "who cannot be with us today, but whom we salute for his lifetime of service." https://t.co/qjeUynJUdz #InaugurationDay pic.twitter.com/K20Dwe9oWl — ABC News (@ABC) January 20, 2021



وأكمل بايدن قائلا: "هناك أمور كثيرة يجب أن نقوم ببنائها، علينا محاربة الفكر الذي يؤمن بتفوق العرق الأبيض والتطرف".

وتابع، "لنبدأ بداية جديدة، ولن نفشل أبدا، الولايات المتحدة يجب أن تكون أفضل من ذلك بكثير"، منوها إلى "ضرورة رفض ثقافة التلاعب والتضليل".

وأشاد بايدن اليوم بوجود أول امرأة تصبح نائبا للرئيس الأمريكي.

وختم بايدن بالقول: "سنكون على قدر المسؤولية ونؤمن عالما أفضل لأولادنا، سأدافع عن الدستور وعن ديموقراطيتنا، فالديموقراطية لن تموت في بلادنا".