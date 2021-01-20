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أول تعليق من أمير قطر على تنصيب بايدن

الأربعاء 20 يناير 2021 08:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
أول تعليق من أمير قطر على تنصيب بايدن



الدوحة /سما/

هنأ أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني الرئيس الامريكي جو بايدن ونائبته كمالا هاريس عبر تغريدة على تويتر ، وقال فيها تهانينا الرئيس جو بايدن ونائبة الرئيس كامالا هاريس .

و أَضاف " أتمنى لكما دوام التوفيق والنجاح ، وأتطلع إلى التقدم  بين دولة قطر والولايات المتحدة،  و علاقات ودية إلى آفاق جديدة.

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