أول تعليق من أمير قطر على تنصيب بايدن

هنأ أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني الرئيس الامريكي جو بايدن ونائبته كمالا هاريس عبر تغريدة على تويتر ، وقال فيها تهانينا الرئيس جو بايدن ونائبة الرئيس كامالا هاريس .

و أَضاف " أتمنى لكما دوام التوفيق والنجاح ، وأتطلع إلى التقدم بين دولة قطر والولايات المتحدة، و علاقات ودية إلى آفاق جديدة.

Congratulations President @JoeBiden and Vice President @KamalaHarris. I wish you both continued success, and look forward to progressing Qatar-U.S. friendly relations to new heights.