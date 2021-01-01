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أول تعليق من نتنياهو على تنصيب بايدن رئيساً للولايات المتحدة

الأربعاء 20 يناير 2021 08:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
أول تعليق من نتنياهو على تنصيب بايدن رئيساً للولايات المتحدة



القدس المحتلة / سما /

هنأ رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء يوم الأربعاء، الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، ونائبته كامالا هاريس على تنصيبهما.

وقال نتنياهو في بيان صدر عن مكتبه: "الرئيس بايدن، تسود بيننا صداقة شخصية دافئة منذ عشرات السنين، أتطلع إلى العمل معكم على تعزيز التحالف الإسرائيلي الأمريكي وعلى الاستمرار في توسيع دائرة السلام بين إسرائيل والعالم العربي، وعلى التعامل مع التحديات المشتركة وفي مقدمتها التهديد الإيراني".

وكان الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، قد أدى مساء اليوم، في العاصمة الأميركية واشنطن، ونائبه، كاميلا هاريس، القسم الدستوري ليُنصب بذلك رسمياً، الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية.

#بنيامين نتنياهو #اسرائيل #الولايات المتحدة #جو بايدن

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