الصحة الإسرائيلية: 10 إصابات جديدة بالطفرة الجنوب أفريقية لكورونا

القدس المحتلة / سما /

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أنها سجلت 10 إصابات جديدة بالسلالة الجنوب أفريقية لفيروس كورونا المستجد، ما يرفع الحصيلة الإجمالية للإصابات بهذه الطفرة من الفيروس إلى 22 حالة.

وأوضحت الوزارة، في بيان مقتضب صدر عنها، أن الإصابات الـ10 الجديدة سجلت في أوساط عائدين من جنوب أفريقيا أو من دبي أو في صفوف مخالطين لعائدين من هاتين الدولتين.

وأفاد بيان الوزارة بأن حصيلة الإصابات بالطفرة الجنوب أفريقية ارتفعت إلى 22 من 9 سلاسل عدوى وبائية مختلفة.

وفي وقت سابق، اليوم، أعلنت صناديق المرضى "كلاليت" و"ميئوحيدت" و"ليئوميت"، عن توسيع دائرة التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا، بحيث ستشمل منذ اليوم من هم في سن 35 عاما فما فوق.

وهذه المرة الثانية خلال يومين الذي تعلن فيه صناديق المرضى عن توسيع حملة التطعيمات من دون صدور بيان مسبق عن وزارة الصحة. وأعلنت الوزارة، اليوم، أنه لم يتم اتخاذ قرار كهذا حتى الآن.

لكن موقع "يديعوت أحرونوت" الإلكتروني نقل عن مسؤولين في الوزارة قولهم إنه سيعقد مساء اليوم اجتماعا للتداول في وضع اللقاحات، وأنه قد يتخذ خلاله قرار يقضي بتوسيع حملة التطعيمات لتشمل جميع السكان من سن 16 عاما فما فوق. ويهدف توسيع التطعيمات إلى "عدم إهدار قدرات تطعيم لمئة ألف شخص يوميا".

والاتجاهات في وزارة الصحة حاليا، هي اتخاذ قرار بتوسيع شامل للتطعيمات لتشمل جميع السكان، أو تطعيم أبناء سن 16 – 18 عاما في المدارس الثانوية، أو إبقاء حملة التطعيمات ضمن مجموعات الأفضلية الحالية دون تغيير، أي أبناء سن 40 عاما فما فوق.

وذكرت بيانات وزارة الصحة الإسرائيلية أنه تلقى 200 ألف شخص تطعيمات مضادة لكورونا، أمس، وأن 2,256,145 شخصا تلقوا الجرعة الأولى منذ بداية حملة التطعيمات و536,191 شخصا تلقوا الجرعة الثانية.

وتوفي 93 مريضا بكورونا منذ صباح أمس وحتى صباح اليوم، متأثرين بإصاباتهم بفيروس كورونا، لترتفع حصيلة الوفيات منذ انتشار الفيروس في آذار/مارس الماضي، 4142 حالة وفاة.

وسجلت 8511 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد في مؤشر لاستمرار ارتفاع نسبة الفحوصات الموجبة.