  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

17 نائبا جمهوريا يوجهون رسالة إلى بايدن

الأربعاء 20 يناير 2021 06:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
17 نائبا جمهوريا يوجهون رسالة إلى بايدن



واشنطن/سما/

وجه 17 نائبا جديدا في مجلس النواب الأميركي عن الحزب الجمهوري، رسالة إلى الرئيس المنتخب، جو بايدن.


وقاد المبادرة، النائبة الجمهورية عن ولاية تكساس، بيث فان دوين، الرسالة التي وقعت أيضا من جانب 16 نائبا آخرا من زملائها، حسبما أفادت وسائل إعلام أميركية، الأربعاء.

ويأتي الإعلان عن المبادرة قبيل تنصيب بايدن رئيسا للولايات المتحدة.

وقال النواب الجمهوريون إنهم يتطلعون إلى العمل مع الرئيس بايدن الذي يتولى السلطة خلفا للرئيس الجمهوري، دونالد ترامب، الذي غادر واشنطن إلى ولايو فلوريدا.

وكتبوا: "نعتقد اعتقادا راسخا أن ما يوحدنا نحن الأميركيين هو أعظم بكثير من أي أمر قد يفرقنا".


وأعربوا عن أملهم في أن يتمكن حزبهم والحزب الديمقراطي الحاكم الذي ينتمي إليه بايدن في رأب الصدع في البلاد، والمحافظة على مكانها الريادية في العالم.

وقالوا: "الأميركيون سئموا من الجمود الحزبي ويريدون أن يروا قادة من كلا الجانبين يعملون من أجل القضايا مالهمة للعائلات والعمال والشركات الأميركية".

وتأتي الرسالة في أعقاب حالة من الانقسام الشديد غير المسبوق الذي تعيشه الولايات المتحدة، منذ انتخابات نوفمبر، بعدما كرر ترامب مزاعم حول سرقة الانتخابات، الأمر الذي لم يثبت.

#الحزب الجمهوري #بايدن #تكساس #ترمب #اخبار اميركا #تنصيب بايدن #حفل تنصيب بايدن

الأكثر قراءة اليوم

آخر تطورات المنخفض الجوي .. ثلوج في غزة (صور)

اعلام اسرائيلي: تل أبيب بعثت رسالة شديدة اللهجة لـ"حماس " عبر مصر.. وهذه فحواها

اسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم

أبو كرش يكشف حقيقة ما يتم تداوله حول تفريغات 2005

كيف رد القذافي على طلب شركات أجنبية بيع الخمر وفتح نواد ليلية في ليبيا ؟

وفاة الإعلامي الفلسطيني سامي حداد.. أحد كبار وجوه قناة الجزيرة الأوائل

في يومه الأول : بايدن يلغي 17 قرارا لترامب .. تعرف عليها

الأخبار الرئيسية

غ

قناة اسرائيلية تكشف الهدف الرئيسي من زيارة رؤساء المخابرات المصرية والاردنية الى رام الله

بث مباشر... بدء مراسم تنصيب بايدن رئيسا للولايات المتحدة

قيادي فلسطيني يطالب بتشكيل المجلس التأسيسي لدولة فلسطين لتحصين الانتخابات سياسياً وقانونياً

وزارة التعليم بغزة تعلن موعد عودة طلبة المدارس من الصف السابع للحادي عشر

بعد موقفها السابق بالرفض.. هل ستوافق إسرائيل على إجراء الانتخابات الفلسطينية بالقدس؟