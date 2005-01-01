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ابنة ترامب تعلن خطوبتها لشاب لبناني

الأربعاء 20 يناير 2021 05:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
ابنة ترامب تعلن خطوبتها لشاب لبناني



واشنطن /سما/

أعلنت تيفاني، ابنة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، خطوبتها على صديقها الأمريكي لبناني الأصل، مايكل بولس.

وأعلنت تيفاني ترامب خطوبتها عبر صفحتها الرسمية على موقع إنستغرام حيث نشرت صورة تجمعها بخطيبها، علقت عليها قائلة: "لقد كان شرف لي أن أحتفل بالعديد من المناسبات المهمة، مناسبات تاريخية وأن أصنع الذكريات مع عائلتي هنا في البيت الأبيض".

وتابعت ابنة ترامب: "لا يوجد حدث استثنائي أكثر من خطوبتي لخطيبي الرائع مايكل... أشعر بالنعمة والحماس للفصل القادم"، حسب قولها.

ويأتي إعلان تيفاني ترامب خطوبتها قبل ساعات من مغادرة والدها البيت الأبيض، وانتهاء ولايته رسميا غدا الأربعاء، كرئيس للولايات المتحدة، وتنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.

وأعلن القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي، كريستوفر ميلر، الثلاثاء، أن مكتب التحقيقات الاتحادي يساعد الجيش الأمريكي في إجراء تدقيق في أكثر من 25 ألف جندي من الحرس الوطني يتم نشرهم للمساعدة في حماية مبنى الكونغرس الأمريكي (الكابيتول) خلال تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، وذلك بسبب مخاوف أمنية.

#ابنة ترامب #مايكل بولس #تيفاني ترامب #خطوبة

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