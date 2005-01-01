بث مباشر... بدء مراسم تنصيب بايدن رئيسا للولايات المتحدة

واشنطن/سما/

يستعدّ الرئيس الأميركيّ المنتخب، جو بايدن، لتنصيبه الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة الأميركيّة، والذي سيُقام في العاصمة الأميركية واشنطن.

يأتي ذلك بعد وقت وجيز من مغادر الرئيس الأميركي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، البيت الأبيض، قبل ساعات من انتهاء ولايته الرئاسية، دون استقبال خلفه الديمقراطي بايدن.

وبدأت الوفود المشاركة في حفل التنصيب بالوصول إلى ساحة مبنى الكابيتول حيث سيُقام حقل التنصيب.

وكتب بايدن في تغريدة بموقع "تويتر" قبيل بدء مراسم تنصيبه: "يوم جديد يشرق على الولايات المتحدة الأميركية".

وقال ترامب في كلمته: "كانت 4 سنوات ممتازة وأنجز فيها الكثير". وقال إن "ما أنجزناه كان ممتازا بكل المعايير لقد أعدنا بناء الجيش الأميركي واهتممنا بقدامى الجيش الذين كانوا يعانون معاملة سيئة من قبل".

وأضاف: "لولا جائحة كورونا لحققنا أرقاما لم نكن لنراها، ومررنا بأكبر إصلاح ضريبي في تاريخ البلاد وأتمنى ألا يرفعوا ضرائبكم".

وتابع: "نحن أعظم دولة وأعظم اقتصاد في العالم، أتمنى حظا سعيدا للإدارة الجديدة وأعتقد أنها ستحقق نجاحا باهرا، سوف نعود بطريقة أو بأخرى".

و وصل بايدن ونائبته كامالا هاريس و مايك بنس نائب الرئيس الامريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب الى مبنى الكونغرس الامريكي للبدء بمراسم التنصيب .

ووصل جورج بوش وزوجته الى منصة تنصيب جو بايدن وحضور جماهيري محدود لحفل تنصيب بايدن لأسباب أمنية وبسبب فيروس (كورونا).

باراك أوباما وزوجته يصلان إلى منصة تنصيب جو بايدن

يتبع