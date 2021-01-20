قتلى واصابات وانهيار مبنى.. وقوع انفجار وسط العاصمة الإسبانية مدريد

مدريد /سما/

قتل شخصان وأصيب ستة أشخاص على الأقل، مساء اليوم الأربعاء، في انفجار عنيف هز وسط العاصمة الإسبانية، مدريد.

وقال رئيس بلدية مدريد خوسيه لويس مارتينيز ألميدا: إن المعلومات الأولية تشير إلى تسرب غاز محتمل.

وأوضح ألميدا للصحفيين إن "شخصين قتلا في انفجار تسبب في انهيار جزئي لمبنى في وسط مدريد وتسبب في اندلاع حريق في الداخل.

وبحسب قناة "لا سيستا" الإسبانية، وقع الحادث حوالي الساعة 15:00 بالتوقيت المحلي في شارع طليطلة وتصاعد عامود من الدخان في سماء المنطقة بعد الانفجار وتسبب في انهيار جزء كبير من المبنى.

وأكدت إدارة الإطفاء في مدريد أن المبنى الذي وقع فيه الانفجار تابع لكنيسة فيرجين دي لا بالوما، حيث توجهت إلى المكان 9 فرق إطفاء و11 سيارة إسعاف.

ونقلت قناة "لا سيستا" عن شاهد عيان قوله، إن قوات الدفاع المدني والإطفاء تعمل في مكان الحادث، كما انتقلت الشرطة وخدمات الطوارئ إلى المكان، مشيرا إلى أن أحد المصابين في حالة حرجة.

ووفقا لتقارير أولية، تسرب الغاز كان السبب في حدوث الانفجار.