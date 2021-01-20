  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

قتلى واصابات وانهيار مبنى.. وقوع انفجار وسط العاصمة الإسبانية مدريد

الأربعاء 20 يناير 2021 05:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
قتلى واصابات وانهيار مبنى.. وقوع انفجار وسط العاصمة الإسبانية مدريد



مدريد /سما/

قتل شخصان وأصيب ستة أشخاص على الأقل، مساء اليوم الأربعاء، في انفجار عنيف هز وسط العاصمة الإسبانية، مدريد.

 وقال رئيس بلدية مدريد خوسيه لويس مارتينيز ألميدا: إن المعلومات الأولية تشير إلى تسرب غاز محتمل.

وأوضح ألميدا للصحفيين إن "شخصين قتلا في انفجار تسبب في انهيار جزئي لمبنى في وسط مدريد وتسبب في اندلاع حريق في الداخل.

وبحسب قناة "لا سيستا" الإسبانية،  وقع الحادث حوالي الساعة 15:00 بالتوقيت المحلي في شارع طليطلة وتصاعد عامود من الدخان في سماء المنطقة بعد الانفجار وتسبب في انهيار جزء كبير من المبنى.

وأكدت إدارة الإطفاء في مدريد أن المبنى الذي وقع فيه الانفجار تابع لكنيسة فيرجين دي لا بالوما، حيث توجهت إلى المكان 9 فرق إطفاء و11 سيارة إسعاف. 

ونقلت قناة "لا سيستا" عن شاهد عيان قوله، إن قوات الدفاع المدني والإطفاء تعمل في مكان الحادث، كما انتقلت الشرطة وخدمات الطوارئ إلى المكان، مشيرا إلى أن أحد المصابين في حالة حرجة.

ووفقا لتقارير أولية، تسرب الغاز كان السبب في حدوث الانفجار.

9 dotaciones de @BomberosMad y 11 unidades de @SAMUR_PC se han desplazado a la calle Toledo tras la explosión en un edificio. pic.twitter.com/lkAnX3X55t

— Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) January 20, 2021
#انفجار مدريد #اسبانيا #قتلى #انهيار مبنى

الأكثر قراءة اليوم

آخر تطورات المنخفض الجوي .. ثلوج في غزة (صور)

اعلام اسرائيلي: تل أبيب بعثت رسالة شديدة اللهجة لـ"حماس " عبر مصر.. وهذه فحواها

اسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم

أبو كرش يكشف حقيقة ما يتم تداوله حول تفريغات 2005

كيف رد القذافي على طلب شركات أجنبية بيع الخمر وفتح نواد ليلية في ليبيا ؟

وفاة الإعلامي الفلسطيني سامي حداد.. أحد كبار وجوه قناة الجزيرة الأوائل

في يومه الأول : بايدن يلغي 17 قرارا لترامب .. تعرف عليها

الأخبار الرئيسية

غ

قناة اسرائيلية تكشف الهدف الرئيسي من زيارة رؤساء المخابرات المصرية والاردنية الى رام الله

بث مباشر... بدء مراسم تنصيب بايدن رئيسا للولايات المتحدة

قيادي فلسطيني يطالب بتشكيل المجلس التأسيسي لدولة فلسطين لتحصين الانتخابات سياسياً وقانونياً

وزارة التعليم بغزة تعلن موعد عودة طلبة المدارس من الصف السابع للحادي عشر

بعد موقفها السابق بالرفض.. هل ستوافق إسرائيل على إجراء الانتخابات الفلسطينية بالقدس؟