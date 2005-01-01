  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

شاهد.. "الحقيبة النووية" بحوزة ترامب لدى مغادرته واشنطن قبل تنصيب بايدن

الأربعاء 20 يناير 2021 05:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد.. "الحقيبة النووية" بحوزة ترامب لدى مغادرته واشنطن قبل تنصيب بايدن



واشنطن/سما/

ظهرت لقطات لمغادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العاصمة واشنطن قبل بدء حفل تنصيب خليفته جو بايدن أنه لم يترك "الحقيبة النووية" في البيت الأبيض.

ونقل أحد مساعدي ترامب الحقيبة التي تعد مفتاحا للترسانة النووية الأمريكية إلى المروحية التي غادر ترامب على متنها البيت الأبيض بآخر رحلة له بصفته الرئيس الـ45 للولايات المتحدة، ثم تم إدخال الحقيبة إلى الطائرة رقم واحد التي توجه ترامب على متنها قبل قليل من قاعدة أندروز الجوية إلى منزله في ولاية فلوريدا.

شاهد.. 
وتضم "الحقيبة النووية" الشيفرات المطلوبة لتنفيذ هجمات نووية، وستظل هذه الشيفرات صالحة حتى أداء بايدن اليمين الدستورية (أي في منتصف نهار اليوم الأربعاء بالتوقيت المحلي).

وتخلى ترامب عن تقليد تسليم الحقيبة النووية من رئيس إلى خليفته، وقرر عدم حضور حفل تنصيب بايدن، لأول مرة منذ عهد الرئيس أندرو جونسون الذي قاد البلاد في فترة بين 1865 و1869.

وسيحصل بايدن فور أدائه اليمين الدستورية على حقيبة نووية بديلة، فيما ستصبح الحقيبة التي بحوزة ترامب غير صالحة.

#الحقيبة النووية #واشنطن #تنصيب بايدن #الولايات المتحدة الأمريكية

الأكثر قراءة اليوم

آخر تطورات المنخفض الجوي .. ثلوج في غزة (صور)

اعلام اسرائيلي: تل أبيب بعثت رسالة شديدة اللهجة لـ"حماس " عبر مصر.. وهذه فحواها

اسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم

أبو كرش يكشف حقيقة ما يتم تداوله حول تفريغات 2005

كيف رد القذافي على طلب شركات أجنبية بيع الخمر وفتح نواد ليلية في ليبيا ؟

وفاة الإعلامي الفلسطيني سامي حداد.. أحد كبار وجوه قناة الجزيرة الأوائل

في يومه الأول : بايدن يلغي 17 قرارا لترامب .. تعرف عليها

الأخبار الرئيسية

قيادي فلسطيني يطالب بتشكيل المجلس التأسيسي لدولة فلسطين لتحصين الانتخابات سياسياً وقانونياً

وزارة التعليم بغزة تعلن موعد عودة طلبة المدارس من الصف السابع للحادي عشر

بعد موقفها السابق بالرفض.. هل ستوافق إسرائيل على إجراء الانتخابات الفلسطينية بالقدس؟

ترامب2

ترامب مغادراً حفل تنصيب بايدن : سوف أعود بطريقة أو بأخرى

اشتية

اشتية يكشف مرشح حركة "فتح" للإنتخابات الرئاسية القادمة