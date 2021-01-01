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برنامج انت مين The Masked Singer الحلقة 7 السابعة (شاهد)

الأربعاء 20 يناير 2021 04:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
برنامج انت مين The Masked Singer الحلقة 7 السابعة (شاهد)



الرياض / سما

ننشر لكم متابعينا، رابط مشاهدة برنامج انت مين The Masked Singer الحلقة 7 السابعة كاملة من المصدر الرسمي التابعة لشبكة قنوات إم بي سي (mbc 1) التي تعرض الساعة 09:30 بتوقيت مكة المكرمة.

 برنامج انت مين الحلقة 7 تبث كاملة على (شاهد vip) مع بدء أحداثها عبر إم بي سي، إذ تشهد الليلة كشف الستار عن هوية المشهور أو المشهورة التي تختبيء خلف أحد الأقنعة التي لا تزال تشارك في هذا البرنامج.

واكتسب برنامج انت مين شعبية كبيرة في مختلف المناطق؛ كونه النسخة الأولى من البرنامج العالمي باللغة العربية، إذ يشارك فيه نجوم الفن والرياضة لكن بوجوه غير تلك التي اعتاد الجمهور على رؤيتهم بها سابقا.

وتألقت الفنانة المصرية نادية الجندي نجمة الجماهير في الحلقة الماضية من "انت مين" بعد الكشف عن قناع "نيفرتيتي" الذي خطفت الأنظار به من البداية عبر الغناء الاستعراضي اللطيف الذي أبهرتنا به.

برنامج انت مين الحلقة 7 السابعة: اضغط هنا أو اضغط هنا

ويستمر أحمد الهاشم في القيام بمهمة الكشف عن هوية الغزاة عبر التفاعل مع الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي عن طريق برومو (صائد الغزاة) المخصص لمساعدة كل المتابعين خلف الشاشات.

وقال أحمد الهاشم في صائد الغزاة إنه قرر الاستعانة بالجمهور في الحلقة السابعة من برنامج انت مين وكل الحلقات القادمة من خلال الأخذ بالتحليلات التي تُكتب وتفصيل الشخصيات المشاركة بدقة متناهية.

وأكد الهاشم أنه يأخذ برأي الجمهور الذي يتفاعل معه على المنصات الاجتماعية، موضحا أنه يضيفها إلى التحليلات الخاصة به ويخرج بالتوقع المحتمل لاسم الشخصية اللامعة في برنامج انت مين الحلقة 7.

عندي تحليلات خاصة . استمروا وسمعونا رأيكن و

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