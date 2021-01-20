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بالفيديو : انفجار عنيف في مدريد

الأربعاء 20 يناير 2021 04:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالفيديو : انفجار عنيف في مدريد



مدريد/سما/

نقلت وكالة "رويترز" عن تلفزيون إسباني محلي أنه سمع دوي انفجار في وسط العاصمة الإسبانية مدريد.

وذكرت قناة "لا سيكستا" التلفزيونية اليوم الأربعاء أن دوي انفجار ضخم سُمع في وسط العاصمة الإسبانية مدريد من دون أن تقدم مزيدا من التفاصيل.

وأبلغ شاهدان رويترز بأنهما سمعا انفجارا مدويا. وقالا إن عامودا من الدخان تصاعد في سماء المنطقة بعد الانفجار.

ولم تؤكد أجهزة الطوارئ بعد ما حدث. 

ونشر ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد مقاطع فيديو قالوا إنها لموقع الإنفجار. 

#رويترز #مدريد #اسبانيا #انفجارات #انفجار مدريد

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