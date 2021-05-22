الجالية الفلسطينية في التشيك تدعو لجنة الانتخابات لتوضيح شروط الترشح والانتخاب

براغ /سما/

عقدت الهيئة الإدارية لنادي الجالية الفلسطينية في جمهورية التشيك اجتماعاً استثنائياً، هو الأول هذا العام 2021، حيث وجهت في بدايته التهنئة لأبناء الشعب الفلسطيني في الوطن ودول الشتات، وأبناء الجاليات الفلسطينية وقواه الحية في كل دول العالم، وعلى الأخص أبناء الجالية الفلسطينية في جمهورية التشيك بمناسبة العام الجديد.

وأعربت الهيئة الإدارية في بيانٍ صحفي عن دعمها وتأييدها لنتائج حوارات القوى والفصائل الفلسطينية الخاصة بإنهاء الانقسام، ومراسيم الرئاسة الفلسطينية المتعلقة بإجراء الانتخابات الفلسطينية، للمجلس التشريعي "في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة" يوم 22/5/2021، والرئاسية "رئيس دولة فلسطين" يوم 31/7/2021 واستكمال تشكيل المجلس الوطني لمنظمة التحرير 2021/8/31م، بما يعني العودة للشعب الفلسطيني ليقول كلمته وتجديد الشرعيات الفلسطينية كافة في هذه المرحلة السياسية الفاصلة في تاريخ الصراع "الإسرائيلي-العربي" ومسيرة الشعب الفلسطيني نحو التحرر من الاحتلال والاستيطان والاستقلال الوطني وبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

ودعت هيئة الانتخابات الفلسطينية لشرح وتوضيح الشروط القانونية لحقوق الترشح والانتخاب بالنسبة لأبناء الجاليات الفلسطينية في الخارج وفقاً لقانون الانتخابات الفلسطيني.

وعن نادي الجالية الفلسطينية في التشيك، بيّنت أنّه تم خلال الاجتماع نقل مهام رئاسة الهيئة الإدارية لنادي الجالية للسيد فواز حماد من الرفيق أسعد شبيب الذي أصبح نائباً لرئيس الهيئة وذلك تنفيذاً لقرار الهيئة الإدارية بتناوب الرئاسة لفترة سنة لكل من الرئيس ونائبه، لحين عقد مؤتمر الجمعية العمومية للجالية المقرر قبل نهاية العام الحالي وفقاً للنظام الداخلي.

كما شددت الهيئة الإدارية على أنّ "نادي الجالية الفلسطينية" هو الجمعية الاجتماعية الثقافية الوحيدة المعترف بها من قبل فصائل منظمة التحرير ودائرة شؤون المغتربين واتحاد الجاليات الفلسطينية كممثل لأبناء الجالية الفلسطينية في التشيك، وأبوابه مفتوحة لكل فلسطيني مقيم أو من أصول فلسطينية وفقاً لشروط العضوية، وهي كالتالي:

1- تمسكها بالحوار وانفتاحها وصولاً لجمع الكل الفلسطيني في نادي الجالية توطئة لعقد الجمعية العمومية المقبلة في موعدها المحدد، إذا سمحت الظروف والإجراءات الصحية المتبعة في التشيك.

2- لا استثناء لأحد شرط الالتزام بالقانون والنظام الداخلي للجالية وبمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلاً شرعياً وحيداً للشعب الفلسطيني.

3- التمسك بإبقاء السفارة الفلسطينية مظلة حاضنة للجميع والتنسيق معها في كل ما يدعم مهمامها الوطنية والدبلوماسية والإعلامية وتلك الاجتماعية الرعائية لأبناء الجالية والشعب الفلسطيني المقيمين والزائرين إلى التشيك.

4- الالتزام بالحوار المجتمعي الديمقراطي، والابتعاد عن كل ما يعرض لحمة وتضامن الجالية وأبنائها لحملات النبذ والتجريح والتحريض الشخصي ومصادرة حرية الرأي والنقد الموضوعي.

وفي هذه المناسبة دعت الهيئة الإدارية جميع أبناء الجالية للتمسك بحقوقهم الديمقراطية وأداء واجباتهم وفرض اهتماماتهم المجتمعية والثقافية والوطنية العامة على مختلف المؤسسات التمثيلية التي ينتمون إليها.