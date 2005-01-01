الأردن تعقب على طرح الاحتلال عطاءات لبناء 2572 وحدة استيطانية جديدة

عمان /سما/

عقبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية اليوم الأربعاء، على طرح الاحتلال الإسرائيلي عطاءات لبناء 2572 وحدة استيطانية جديدة في عدة مستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله علي الفايز في تصريح صحفي، على أن النشاطات الاستيطانية ليست شرعية ولا قانونية ومدانة ومرفوضة.

وقال:" تعد خرقا فاضحاً وجسيماً للقانون الدولي وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334"، مشددًا على أن سياسة الاستيطان بمجملها وبتفاصيلها تمثل انتهاكاً للقانون الدولي وتقويضاً لأسس السلام وجهود تحقيقه وفرص حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية.

وطالب الناطق باسم الوزارة، المجتمع الدولي التحرك وتحمل مسؤولياته للضغط على إسرائيل لوقف سياساتها ونشاطاتها الاستيطانية.