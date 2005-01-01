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أحزاب إسرائيلية تتهم نتنياهو بالسعي لتأجيل الانتخابات

الأربعاء 20 يناير 2021 03:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
أحزاب إسرائيلية تتهم نتنياهو بالسعي لتأجيل الانتخابات



القدس المحتلة /سما/

اتهم مسؤولون في أحزاب إسرائيلية، اليوم الأربعاء، بنيامين نتنياهو، بالسعي لتأجيل الانتخابات التي ستجري في شهر مارس/ آذار المقبل، وذلك على خلفية تصريحات أدلى بها الليكودي "يؤآف كيش"، بضرورة العمل على تأجيل الانتخابات في حال زاد عدد الإصابات بفايروس كورونا كما هو الحال حاليًا.
 
وردًا على ذلك قال أفيغدور ليبرمان زعيم حزب إسرائيل بيتنا، إن نتنياهو يريد تأجيل الانتخابات وتحويل إسرائيل إلى ديكتاتورية، معتبرًا أن هذا شرح موجز لظاهرة التسويف الحالية.
 
فيما قال زعيم حزب ميرتس نيتسان هورويتز إن حزبه سيخوض حربًا مريرة ضد محاولة سرقة الديمقراطية باستغلال الأزمة الصحة، مشيرًا إلى أن نتنياهو نجح في إرجاء محاكمته والآن يسعى لتأجيل الانتخابات بحجة الوباء، وأنه مستعد أن يفعل أي شيء لينجو بنفسه من رعب المحاكمة.
 
فيما قال حزب هناك مستقبل بزعامة يائير لبيد، إن الليكود يحاول تأجيل الانتخابات بسبب حجة الوباء، وهذه حركة معادية للديمقراطية، مشددًا على ضرورة إجراء الانتخابات بموعدها.

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