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الجيش متأخر جدًا.. بريك يحذر: 300 ألف صاروخ تحيط بإسرائيل من كل الجهات للحرب المقبلة

الأربعاء 20 يناير 2021 03:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش متأخر جدًا.. بريك يحذر: 300 ألف صاروخ تحيط بإسرائيل من كل الجهات للحرب المقبلة



القدس المحتلة /سما/

دعا الميجر جنرال (احتياط) يتسحاق بريك الجيش الإسرائيلي إلى تشكيل فيلق خاص لصواريخ أرض- أرض.
 
وقال بريك وفق القناة 7 العبرية اليوم الثلاثاء، "في حين أن جميع التنظيمات العسكرية حول إسرائيل تستعد جيدًا للحرب المستقبلية، فإن الجيش الإسرائيلي متأخر جدًا".
 
وأشار إلى أن إيران وأتباعها يحيطون إسرائيل بما يقرب من 300 ألف صاروخ وقذيفة ويشكلون حلقة لخنق إسرائيل من جميع الجهات".
 
وأضاف بريك: "بما في ذلك مئات الصواريخ الدقيقة على مدى مئات الكيلومترات برؤوس حربية مزودة بمئات الكيلوجرامات من المتفجرات ستغطي كامل أراضي إسرائيل".

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