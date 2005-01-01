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ترامب يغادر واشنطن قبل بدء حفل تنصيب بايدن

الأربعاء 20 يناير 2021 03:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب يغادر واشنطن قبل بدء حفل تنصيب بايدن



واشنطن/سما/

يغادر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العاصمة واشنطن بآخر رحلة له بصفته الرئيس الـ45 للولايات المتحدة.

وغادر ترامب قبل قليل البيت الأبيض على متن مروحية رئاسية متوجها إلى قاعدة أندروز الجوية الواقعة في ولاية ماريلاند على بعد 24 كلم عن وسط واشنطن، حيث تنتظره الطائرة رقم 1 التابعة لسلاح الجو الأمريكي.


وسيتوجه ترامب على متن الطائرة الرئاسية إلى منزله في ولاية فلوريدا.

ويصبح ترامب أول رئيس للولايات المتحدة يغيب عن حفل تنصيب خليفته منذ أندرو جونسون الذي كان يقود البلاد في فترة بين 1865 و1869.

يتبع..

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