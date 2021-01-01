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القبض على زوجين يابانيين بتهمة الإهمال بعد وفاة رضيعتهما

الأربعاء 20 يناير 2021 02:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
القبض على زوجين يابانيين بتهمة الإهمال بعد وفاة رضيعتهما



وكالات / سما /

أعلنت الشرطة اليابانية اليوم الأربعاء أنه تم إلقاء القبض على زوجين في شرقى البلاد بتهمة إهمال رضيعة لهما عمرها ثلاثة أشهر وعدم السعي للحصول على رعاية طبية لها، ما تسبب في وفاتها.

ونقلت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء عن الشرطة القول إنه يشتبه في أن يوكي كاناي 29 عاما، وزوجته أزوسا 28 عاما، لم يعتنيا بشكل صحيح بابنتهما الرابعة، كيا، التي أصيبت بسوء التغذية ونقص الوزن بسبب إصابة جعلتها غير قادرة على شرب الحليب في آب/أغسطس من العام الماضي.

ولم ينقل الزوجان المقيمان في بلدة ميساتو بمقاطعة سايتاما شمال طوكيو طفلتهما إلى المستشفى، الأمر الذي كان يمكن أن ينقذ حياتها قبل الوفاة في أيلول/سبتمبر، وفقا لشرطة المقاطعة.

كما أظهر التشريح أن ضلوع الطفلة وعظام أخرى بجسدها مكسورة، وتحقق الشرطة مع الوالدين بسبب الإساءة الجسدية للطفل.

وقالت الشرطة إن الأب اعترف بإصابة ابنته، ونقلت عنه قوله: "لم أطلب العلاج الطبي (لابنتي) لأنني لم أرغب في إلقاء القبض علي بسبب الإساءة إليها".

كما نقل عن الأم قولها للشرطة: "رفض زوجي نقلها إلى المستشفى وأنا أطعته".

#اليابان #وفاة

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