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علاج فعال لنزلات البرد

الأربعاء 20 يناير 2021 01:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
علاج فعال لنزلات البرد



وكالات / سما /

تزداد حالات البرد و​الإنفلونزا​ في ​الشتاء​ ويلجأ الكثيرون إلى ​الأدوية​ والعلاجات الكيماوية للتعامل معها، لكن ذلك لا يُغني عن استشارة الطبيب المختص، للحصول على الدواء المناسب.

وعلى الرغم من التقدم الطبي الكبير، إلا أنه لا يتوفر حتى الآن علاج سريع وفعال لنزلات البرد، ويقتصر العلاج على :

المسكنات وخافضات الحرارة والفيتامينات، لكن صيدلية الطبيعة، يمكن أن تقدم علاجات بديلة، من دون أعراض جانبية.

وفي جميع الأحوال، تلعب التغذية دوراً هاماً في تزويد الجسم ب​المناعة​ التي يحتاج إليها لمحاربة العديد من ​الأمراض​ ومن بينها الإنفلونزا، وذلك بحسب ​صحيفة ديلي ميل البريطانية​.

ويوصي الأطباء والمختصون، بتناول حساء الدجاج بشكل خاص، لقدرته على محاربة الالتهابات والعدوى الفيروسية، واحتوائه على نسبة عالية من المعادن المغذية مثل الكولاجين، والأحماض الأمينية الأساسية، والأملاح و​الكالسيوم​ و​المغنيزيوم​.

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