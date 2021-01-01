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رابط مشاهدة مباراة النصر والوحدة بث مباشر .. قناة السعودية الرياضية 3

الأربعاء 20 يناير 2021 01:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
رابط مشاهدة مباراة النصر والوحدة بث مباشر .. قناة السعودية الرياضية 3



الرياض / سما

نقدم لكم متابعينا رابط مشاهدة مباراة النصر ضد الوحدة بث مباشر التي تجري اليوم الأربعاء 20 يناير 2021 في سياق مواجهات الجولة رقم 14 من الدروي السعودي (محمد بن سلمان للمحترفين).

مباراة النصر والوحدة مباشر تبث الساعة 08:10 بتوقيت مكة والدوحة من ملعب مرسول بارك بمدينة جامعة الملك سعود عبر الرياضية السعودية المفتوحة الثالثة (KSA Sports 3 HD).

ويقود المباراة تحكيميا، الحكم ماجد الشمراني للساحة، ويساعده على الخطوم عبد الرحيم الشمري وإبراهيم الدخيل، محمد البريدي رابعا، فيما حكم الفار أحمدالرميخاني ومساعده ياسر السلطان.

ويسعى النصر إلى مواصلة الانطلاقة القوية من الخلف بعد أن كان في المركز السادس عشر والأخير بات في الحادي عشر برصيد 17 نقطة وحال فوزه يتساوي مع الوحدة وأبها بالمركز السابع.

رابط مباراة النصر والوحدة مباشر:

ويقود الإعلامي المذيع محمد خاتم الاستيديو التحليلي لمباراة الوحدة والنصر في الرياض، معه المراسل الميداني خالد العرافة لنقل الأحداث من داخل مرسول بارك، والمعلق هو عبدالله الحربي.

ويشارك في الاستيديو مع الإعلامي خاتم، المحللين محيسن الجمعان وزميله خميس الزهراني، بينما تم الاستقرار على عبدالرحمن الزيد كخبير تحكيمي للقاء من أحل متابعة ورصد وتوضيح الحالات.

ومن المقرر أن يواجه النصر في الأسبوع المقبل نظيره الاتحاد ثم الهلال والتعاون والفتح والشباب والقادسية، في حين يلتقي الوحدة مع القادسية والأهلي والفيصلي والرائد والتعاون والاتحاد والعين.

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