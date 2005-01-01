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رابط مشاهدة مباراة الهلال والتعاون بث مباشر في الدوري السعودي 2021

الأربعاء 20 يناير 2021 01:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
رابط مشاهدة مباراة الهلال والتعاون بث مباشر في الدوري السعودي 2021



الرياض / سما

نشرت القناة الناقلة رابط مشاهدة مباراة الهلال ضد التعاون بث مباشر المقررة اليوم الأربعاء 20 يناير 2021 ضمن لقاءات الجولة الرابعة عشرة من دوري المحترفين السعودي لكرة القدم.

مباراة الهلال والتعاون مباشر تبث الساعة 06:10 بتوقيت الرياض على قناة السعودية الرياضية الأولى (KSA Sports 1 HD) بصوت الملعق عيسى الحربين من استاد الملك فهد الدولي.

وينطلق الاستيديو التحليلي الساعة 05:30 مع المذيع عبد العزيز البكر برفقة المحللين بدر الحقباني وإبراهيم العنقري والمراسل الميداني فيصل الملوقي، إلى جانب الخبير التحكيمي عمر المهنا.

ويسعى التعاون إلى تعزيز موقعه والثأر من الهلال الذي يمر بمرحلة تراجع الفترة الأخيرة، إذ كان الزعيم قد تغلب عليه في المواجهة الودية التي سبقت انطلاق الموسم الرياضي بهدف نظيف.

الهلال ضد التعاون مباشر:

كما يأمل فريق التعاون في تكرار السيناريو الشهير الذي حدث موسم 2019 في ذهاب الدوري السعودي، حينما فاز عليه بهدفين دون رد سجلهما النجمان ليندر تاوامبا وهيلدون أوجوتسو.

في المقابل، يطمح الهلال إلى الابتعاد عن الشباب في صدارة ترتيب الدوري السعودي، إذ يملكان معا 26 نقطة في المركز الأول بالتساوي مع الأهلي وبفارق نقطتين فقط أمام فريق الاتحاد.

ويستعد الهلال لمواجهة الفيصلي في الجولة المقبلة ثم النصر وأبها والعين وضمك والاتفاق قريبا، في حين يتجهز التعاون للعب ضد ضمك والفيصلي والقادسية والاتحاد والوحدة والباطن.

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