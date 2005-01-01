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رابط مشاهدة مباراة ضمك والباطن بث مباشر في الدوري السعودي 2021

الأربعاء 20 يناير 2021 01:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
رابط مشاهدة مباراة ضمك والباطن بث مباشر في الدوري السعودي 2021



الرياض / سما

أعلنت القنوات الناقلة عن رابط مشاهدة مباراة الباطن ضد ضمك بث مباشر اليوم الأربعاء 20 يناير 2021 في إطار مواجهات الأسبوع الرابع عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي.

مباراة ضمك والباطن مباشر تبث الساعة 03:55 عصرا بتوقيت مكة المكرمة على قناة الرياضية السعودية الثالثة (KSA Sports 3 HD) بصوت المعلق عبدالعزيز هوساوي من ملعب المحالة.

وتستضيف مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية هذه الموقعة المرتقبة، إذ ينطلق الاستيديو التحليلي بعد قليل عبر السعودية الرياضية بمشاركة نخبة من أبرز المحللين في دوري المحترفين.

ولم تجر سوى سبع مواجهات تاريخية بين الفريقين، إذ فاز الباطن في اللقاء الأخير بهدفين دون مقابل، وسبقها تعادل سلبي وانتصار آخر، لكن ضمك لم يتفوق عليه منذ موسم 2003 بثنائية نظيفة.

رابط مباراة ضمك والباطن مباشر:

وتشير التوقعات إلى فوز جديد محتمل لصالح الباطن في ظل المستوى الجيد الذي يقدمه خلال الموسم الرياضي الحالي، إذ يحاول تقليص الفارق مع المنافسين قبل نهاية مواجهات الدور الأول.

ويسعى ضمك إلى تحقيق الانتصار الثالث له في الدوري المحلي، إذ يحتل المركز السادس عشر وقبل الأخير برصيد 9 نقاط فقط بفارق نقطة واحدة خلف العين وأربع عن نظيره فريق الرائد والباطن.

في المقابل، يطمح الباطن في الوصول إلى النقطة السادسة عشرة واحتلال المركز الثاني عشر من منافسه الفيصلي، إذ تبدو المواجهة صعبة للغاية بالنسبة للاعبين الفريقين متوسطي المستوى حاليا.

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