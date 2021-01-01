اتحاد الطائرة بغزة يوزع المناصب الإدارية

غزة / سما /

أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة الطائرة في قطاع غزة, عن توزيع المناصب الإدارية على أعضائه, استعدادا للموسم الجديد.

وأكد عبد السلام هنية نائب رئيس اتحاد الطائرة, أن إيهاب كحيل سيتولى رئاسة لجنتي المسابقات والتطوير والتدريب، فيما سيكون حسام البيك أمينا للصندوق, وإياد عباس رئيسا للجنة المنتخبات، وجمال حسونة رئيسا للجنة الحكام.

أما سعد الله أبو عيطة فسيكون مساعدا للأمين العام ولجنة الكرة الشاطئية، في حين يتواجب الدكتور وسام جاد الله مديرا فنيا للاتحاد، وأسامة أبو عيطة رئيسا للجنة الإعلام.

وأشار هنية إلى أن الاتحاد سيستكمل تشكيل أعضاء اللجان خلال الأيام القليلة المقبلة, حتى يكون مستعدا لتنفيذ الأجندة التي سيتم إطلاقها فور استئناف النشاط الرياضي.