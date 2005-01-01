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النصيري يشعل المنافسة مع ميسي ومورينو على صدارة هدافي "الليغا" ..فيديو

الأربعاء 20 يناير 2021 12:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
النصيري يشعل المنافسة مع ميسي ومورينو على صدارة هدافي "الليغا" ..فيديو



سما

يقدم المهاجم الدولي المغربي يوسف النصري، أداء رائعا هذا الموسم مع فريقه إشبيلية، إذ أصبح أفضل هدافي الفريق في الدوري الإسباني كما دخل المنافسة على صدارة قائمة هدافي "الليغا".

وسجل النصيري، الهدف الأول خلال اللقاء الذي فاز فيه إشبيلية على مضيفه ألافيس، بهدفين مقابل هدف واحد، أمس الثلاثاء، في الجولة الـ19 من الدوري الإسباني لكرة القدم، ليرفع المهاجم الدولي المغربي رصيده إلى 8 أهداف، ويرتقي إلى المركز الثالث في قائمة أفضل هدافي "الليغا".


وبات صاحب الـ23 عاما، يبتعد بفارق هدفين فقط عن متصدر قائمة الهدافين، قائد نادي برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي (11 هدفا)، وبفارق هدف واحد عن وصيفه، الدولي الإسباني جيرارد مورينو، مهاجم نادي فياريال.


وكان النصيري، بدأ مشواره مع كرة القدم في أكاديمية محمد السادس، قبل أن يحترف في الدوري الإسباني في العام 2016، وتحديدا في نادي ملغا، الذي قضى معه عامين قبل أن ينضم لنادي ليغانيس.

وبعد تألقه اللافت في صفوف ليغانيس على مدار موسمين متتاليين (2018/2019، 2019/2020)، انتقل إلى نادي إشبيلية خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية مقابل 20 مليون يورو، وخاض مع الفريق الأندلسي 34 مباراة حتى الآن سجل خلالها 12 هدفا.

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