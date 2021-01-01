هل تعرض "شباب الخليل" للغدر من لاعبه الجديد؟ (صورة)

الخليل / سما /

كشف نادي شباب الخليل المنافس في دوري المحترفين بالضفة المحتلة, عن حقيقة انتقال لاعبه الجديد لصفوف النصر الكويتي في الانتقالات الجارية.

وأكد نادي شباب الخليل, أن لاعبه تامر صيام مقيد على كشوفاته, نافيا كل التقارير التي تحدثت عن توقيعه للنصر الكويتي.

ويتواجد صيام في الوقت الحالي مع المنتخب الوطني الفلسطيني في الكويت, إذ ظهر بشكل جيد خلال اللقاء الودي الأخير (1-0), ما دفع نادي النصر للدخول في مفاوضات لضمه.

ولكن اللاعب رفض عرض النصر الكويتي, مؤكدا أنه يرتبط بعقد رسمي مع فريق شباب الخليل "عميد الضفة".

يشار إلى أن صيام انضم لصفوف شباب الخليل قبل حوالي أسبوعين, بعدما فسخ عقده مع حسنية أكادير المغربي بالتراضي.



