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مساعد سيتيين يعترف: ميسي لم يكن سعيداً معنا

الأربعاء 20 يناير 2021 11:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مساعد سيتيين يعترف: ميسي لم يكن سعيداً معنا



وكالات / سما /

اعترف إدير سارابيا، مُساعد كيكي سيتيين مدرب برشلونة السابق، بوجود خلاف كبير في غرفة تبديل الملابس بعد تعادل الفريق مع سيلتا فيجو بهدفين لمثلهما خلال الموسم الماضي.

وعمل سارابيا كمساعد لكيكي سيتيين، الذي تولى تدريب النادي الكتالوني لمدة سبعة أشهر فقط، قبل إقالته في أغسطس الماضي بسبب سوء النتائج، وكذلك الخروج المخزي من دوري أبطال أوروبا على يد بايرن ميونخ.

وفي المباراة ضد سيلتا فيجو، بدا أن هناك توترات بين سارابيا وليونيل ميسي بعد أن تجاهل الأرجنتيني التعليمات الصادرة من مساعد كيكي سيتيين خلال فترة التوقف لشرب المياه.

وقال سارابيا في تصريحات صحفية عقب تعيينه مدرباً لفريق أندورا الذي يملكه جيرارد بيكيه مدافع البارسا: “وصلنا في وقت صعب ببرشلونة، ميسي لم يكن سعيداً على الإطلاق، ليس معنا فقط بل مع مجلس إدارة النادي كذلك”.

 

وأضاف: “هناك شيء واحد واضح: إذا اختارني شخص مثل جيرارد بيكيه لقيادة فريقه، فإنني أعتقد أن ذلك يُبدد أي شائعات قد تكون موجودة أو يُساء فهمها بشأن غرفة ملابس برشلونة”.

واضاف “ولكن هناك لحظات توتر ولن نُنكر وجود خلافات في غرفة الملابس. حدث ما حدث في فيجو، لكنها أشياء يُفهم أنها جزء من الوظيفة، مع المتطلبات العالية، لكن لا توجد مشكلة”.

وأردف: “لا أعرف ما إذا كان ميسي قد ودّع كيكي سيتيين، لكنه لم يودّعني، وبصراحة لا أعرف ما إذا كان ليو سيغادر برشلونة”.

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