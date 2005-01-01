برباتوف يكشف عن مصير جاريث بيل مع توتنهام

وكالات / سما /

صرح ديميتار برباتوف مهاجم ونجم توتنهام هوتسبير الإنجليزي السابق بأن السبيرز سيعيد الويلزي جاريث بيل لفريق ريال مدريد الإسباني من جديد، خاصةً بعد الأداء الذي قدمه اللاعب مع الفريق هذا الموسم.

وتعاقد نادي توتنهام هوتسبير من جديد مع جاريث بيل الصيف الماضي على سبيل الإعارة لمدة موسم، قادماً من ريال مدريد، مع إمكانية التعاقد معه بشكلٍ نهائي عقب نهاية الموسم.

ولكن صاحب 31 عاماً لم يقدم الأداء المنتظر منه مع توتنهام، بمشاركته في 12 مباراة، وتسجيله ثلاثة أهداف.

وتحدث برباتوف حسب موقع “جول” بنسخته العالمية قائلاً “كنت أتوقع أن يقدم الكثير بعد عودته لتوتنهام، وكانت ثلاثي كين وسون ومعهما بيل سينافس ثلاثي ليفربول”.

وأضاف “في الوقت الحالي، لا يعمل جاريث بيل بنسبة 100%، وآمل أن يتمكن من العودة، واللعب كأساسي، وإذا لم يحدث هذا، فالنادي سيعيده إلى مدريد”.

وتابع “مهما كانت الأسباب، فإن جاريث بيل ليس مصاباً، ولكنه لا يشارك في التشكيلة الأساسية، لذا من الواضح أنه لا يقدم المستوى المطلوب منه، والذي يريده جوزيه مورينيو، وهذا شيء مؤسف لأنني أحب جاريث بيل كثيراً”.