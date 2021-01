مرشحة بايدن للاستخبارات : سأقدم للكونغرس تقريرا حول المسؤولين عن قتل خاشقجي

تعهدت أفريل هاينس مرشحة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن لمنصب مدير الاستخبارات الوطنية، برفع السرية عن تقرير الاستخبارات حول جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي وتقديمه للكونغرس.

وقالت هاينس خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء ردا على سؤال من السناتور رون وايدن حول ما إذا ستقدم للكونغرس في حال تعيينها تقريرا حول قتل خاشقجي: "نعم، سألتزم بالقانون".



وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على 17 سعوديا على خلفية قتل الصحفي جمال خاشقجي في مبنى القنصلية السعودية بإسطنبول عام 2018، لكن العديد من أعضاء الكونغرس اتهموا إدارة الرئيس دونالد ترامب بالسعي "لحماية" السعودية من المحاسبة.

This is huge: Incoming DNI, Avril Haines, just committed to releasing an unclassified report on the brutal murder of Jamal Khashoggi. For two years, I've been fighting for transparency and accountability for those responsible. We are closer than ever to getting #JusticeForJamal. pic.twitter.com/FNSarsF4Ce