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مرشحة بايدن للاستخبارات : سأقدم للكونغرس تقريرا حول المسؤولين عن قتل خاشقجي

الأربعاء 20 يناير 2021 11:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مرشحة بايدن للاستخبارات : سأقدم للكونغرس تقريرا حول المسؤولين عن قتل خاشقجي



واشنطن/سما/

تعهدت أفريل هاينس مرشحة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن لمنصب مدير الاستخبارات الوطنية، برفع السرية عن تقرير الاستخبارات حول جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي وتقديمه للكونغرس.

وقالت هاينس خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء ردا على سؤال من السناتور رون وايدن حول ما إذا ستقدم للكونغرس في حال تعيينها تقريرا حول قتل خاشقجي: "نعم، سألتزم بالقانون".


وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على 17 سعوديا على خلفية قتل الصحفي جمال خاشقجي في مبنى القنصلية السعودية بإسطنبول عام 2018، لكن العديد من أعضاء الكونغرس اتهموا إدارة الرئيس دونالد ترامب بالسعي "لحماية" السعودية من المحاسبة.


وطالب الكونغرس في 2019 مدير الاستخبارات الوطنية بالكشف عمن أمر بقتل خاشقجي، لكنه امتنع عن ذلك، مصرا على أن المعلومات يجب أن تبقى سرية.

وفي وقت لاحق صادق الكونغرس على تعديل قانوني يطالب إدارة ترامب بتقديم تقرير كامل حول المسؤولين عن الجريمة، لكن ترامب لم يستجب لهذه المطالبة.

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مرشحة

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