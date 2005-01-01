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سان جيرمان ينافس برشلونة على صفقة دفاعية

الأربعاء 20 يناير 2021 11:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سان جيرمان ينافس برشلونة على صفقة دفاعية



وكالات / سما /

يسعى باريس سان جيرمان للتعاقد مع أحد أبرز أهداف برشلونة، في الصيف المقبل، ويتعلق الأمر بالمدافع الإسباني إيريك جارسيا، لاعب مانشستر سيتي، والذي ينتهي عقده بحلول شهر يونيو القادم.

ويرغب برشلونة في التعاقد مع المدافع الإسباني خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، ولكن المرشحين لرئاسة النادي اقترحو على الرئيس المؤقت، تأجيل الصفقة لغاية الصيف، حتى لا يدفع البارسا أي يورو نظير التوقيع معه.

وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن باريس سان جيرمان انضم إلى برشلونة في سباق التعاقد مع إيريك جارسيا، الذي ينتهي عقده مع مانشستر سيتي في الصيف المقبل.

وأضافت: “مقربون من اللاعب يُؤكدون أنه يفضل الانتقال إلى برشلونة، لكنه لا يستبعد خيار باريس سان جيرمان في يونيو المقبل، في حال لم يُوقع معه البارسا في يناير الجاري”.

ويعتقد مسؤولو برشلونة بأن صفقة إيريك جارسيا ستكون ناجحة، على اعتبار أن اللاعب ترعرع في أكاديمية لاماسيا، قبل انتقاله إلى مانشستر سيتي في عام 2017 بطلبٍ من بيب جوارديولا.

وقال فيكتور فونت المرشح لرئاسة برشلونة مساء أمس الثلاثاء: “لدينا نحن المرشحون لقاء مع توسكيتس غداً، يجب علينا بذل جهد مهم، والتفاوض مع مانشستر سيتي، للتعاقد مع إيريك جارسيا في أقرب وقت في هذا السوق الشتوي”.

#باريس سان جيرمان #برشلونة #إيريك جارسيا

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