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قبل ساعات من رحيله.. ترامب يرفع السرية عن "وثائق روسيا"

الأربعاء 20 يناير 2021 11:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قبل ساعات من رحيله.. ترامب يرفع السرية عن "وثائق روسيا"



واشنطن/سما/

أمر الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب، قبل ساعات من مغادرة منصبه، برفع السرية عن ملف من الوثائق المتعلقة بتحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) بشأن روسيا، الذي أدى إلى تحقيق مطول في حملته الرئاسية لعام 2016.


وأضاف ترامب، الذي ظل لفترة طويلة يحاول إثبات أن الديمقراطيين سعوا لاستخدام التحقيق لإطاحته، في مذكرة، أنه تم إجراء بعض أعمال التنقيح على الوثائق من أجل السماح بالكشف عنها.


وزاد نشاط ترامب في الأيام الأخيرة لولايته، حيث أصدر قرارات مهمة من بينها عفو عن شخصيات مثيرة للجدل.

والأربعاء تشهد العاصمة واشنطن حفل تنصيب جو بايدن، الذي سيكون الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة.

#ترامب #اف بي اي #الولايات المتحدة الأمريكية

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