الاقتصاد: اتفاقية الشراكة الفلسطينية البريطانية تدخل حيز التنفيذ

رام الله / سما /

أعلن وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، عن دخول اتفاقية الشراكة التجارية والسياسية المؤقتة بين دولة فلسطين والمملكة البريطانية، إضافة إلى الإعلانات المشتركة حول قواعد المنشأ حيز التنفيذ مع بداية العام 2021.

ووقعت البلدين في شهر شباط/ فبراير 2019 اتفاقية الشراكة التجارية والسياسية المؤقتة بينهما بهدف الحفاظ على الشروط التفضيلية المتعلقة بالتجارة والتعاون التي نصت عليها اتفاقية الشراكة المؤقتة وتوفير منصة لمزيد من تحرير التجارة، وتعزيز التعاون المشترك.

وقال الوزير العسيلي: ستساهم الاتفاقية في تسهيل عمليات التبادل التجاري، وتصدير المنتجات الفلسطينية الى الأسواق البريطانية بدون تعرفة جمركية، إضافة الى تعزيز علاقات التعاون الاقتصـــادية والتجــارية بين البلدين.

وأضاف: تم اخطار جميع الشركاء وفي مقدمتهم القطاع الخاص ووزارة الزراعة ومؤسسة المواصفات والمقاييس حول التغيرات المحتملة بما يتعلق بالمواصفات والتعليمات الفنية الالزامية لبعض المنتجات لأخذها بعين الاعتبار في التبادل التجاري بين البلدين.

ومن الجدير ذكره ان حجم التبادل التجاري بين المملكة المتحدة ودولة فلسطين بلغ 49 مليون دولار خلال العام 2019 مسجلة بذلك ارتفاعاً بنسبة 15% عن عام 2018، تركزت في تجارة السلع والخدمات من المملكة المتحدة إلى فلسطين، وكانت ابرز الواردات الادوية ومركبات النقل، والصـــادرات التمور وزيت الزيتون.

للإطلاع على تفاصيل الاتفاقية التي تم نشرها في الجريدة الرسمية الوقائع الفلسطينية عبر الرابط الالكتروني: https://2u.pw/8HjrK.