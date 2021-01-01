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الرجوب يبحث مع وزير الشباب الكويتي تعزيز التعاون

الأربعاء 20 يناير 2021 09:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الرجوب يبحث مع وزير الشباب الكويتي تعزيز التعاون



الكويت / وكالات /

بحث رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة اللواء جبريل الرجوب، مع وزير الدولة الكويتي لشؤون الرياضة محمد المطيري، آليات تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

ووضع الرجوب خلال اللقاء الوزير المطيري في العاصمة الكويت، في صورة الحالة الرياضية والشبابية في فلسطين، والبرامج التي ينفذها المجلس للنهوض بقطاع الشباب والرياضة الفلسطيني، وأبرز التحديات التي تشكل عائقا في طريق عملية التطوير وبشكل خاص ممارسات الاحتلال وانتهاكاته المتواصلة.

وأشار إلى أن الرياضة تشكل أحد أبرز تجليات الهوية الوطنية الفلسطينية، ومنبرا لإيصال رسالة الشعب الفلسطيني ومعاناته للعالم.

وأكد الرجوب تطلع فلسطين للاستفادة من الخبرات الكويتية في تطوير قطاع الشباب والرياضة في فلسطين، موجها الدعوة للوزير المطيري لزيارة فلسطين والاطلاع على واقع الشباب الفلسطيني عن قرب.

وبحث الطرفان القضايا ذات العلاقة بقطاعات الشباب والرياضة، واتفقا على تنفيذ مشاريع وأنشطة وتبادل ما بين الوفود الشبابية.

بدوره، أبدى المطيري الاستعداد التام للتعاون مع فلسطين، سواء من خلال ارسال الخبراء الكويتيين أو من خلال استقبال الكوادر الفلسطينية، وإرسال وفود شبابية ورياضية إلى فلسطين.

#جبريل الرجوب #الكويت

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