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كيف رد القذافي على طلب شركات أجنبية بيع الخمر وفتح نواد ليلية في ليبيا ؟

الأربعاء 20 يناير 2021 09:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كيف رد القذافي على طلب شركات أجنبية بيع الخمر وفتح نواد ليلية في ليبيا ؟



وكالات

روى رئيس الأكاديمية الافريقية للدراسات وأمين الصحة في بنغازي سابقا عادل الذيب، رد الزعيم الراحل معمر القذافي على طلب عدد من الشركات الأجنبية إقامة منتجعات سياحية في ليبيا شريطة بيع الخمر وفتح نواد ليلية.

وقال الذيب، في تدوينة له على "فيسبوك": "دعينا لاجتماع على ما أذكر في عام 2008 مع مجموعة من الشركات العالمية التي ترغب في إقامة منتجعات سياحية وسياحية علاجية استثمارية بتمويل من الشركات وليست ميزانية الدولة وذلك في عدد من مناطق ليبيا شرقا وجنوبا وغربا، وقد ترأس الاجتماع أمين اللجنة الشعبية العامة د.البغدادي (المحمودي) وعدد كبير من الشركات العالمية وأثناء الاجتماع دخل القائد وجلس دون أن يتدخل إلى أن انتهى الاجتماع فتقدم له د.البغدادي بحوصلة الاجتماع وحينها تساءل القائد بتهكم يا بغدادي قالولي إن الشركات عندهم شروط".

أجابه البغدادي: "نعم سيدى القائد".

القائد: "شنو الشروط ممكن تقولهن".

البغدادي: "شوية امور واعطى ورقة مكتوبة للقائد فردها القائد للبغدادي".

القائد : "إقراها بصوت عالي".

البغدادي: "يا ودي السترة خير، الشروط هي السماح ببيع الخمر وتراخيص مراقص ليلية و .."

القائد: "هذه صلاحيات اللجنة الشعبية العامة والا مؤتمر الشعب العام".

البغدادي: "بالنسبة ليا لو استقلت مش هنعطي ترخيص".

القائد: "معندنش حد يستقيل تو معقولة نحن بنسمحو بالكلام هذا في ليبيا بلد الإسلام وإلا يحسابو الليبيين يرضوا بي هالكلام، الليبيين هيذبحوكم في سبها وفي الجغبوب والبردي، هذوم مازال مايعرفوش الليبيين.. الليبيين شعب متدين محافظ، نحن أول شهر بعد الفاتح منعنا بيع الخمر وسكرنا الخمارات والبارات وسمى بعض البارات المعروفة في ليبيا حينها، نحن نعيشوا في خيم ولا نرضوا بالعار لبلادنا وخرج متعصب وانتهى الاجتماع". وختم الذيب بالقول: "المضحك أن مدراء الشركات لم يكملوا حتى الغداء" وذهبوا للمطار وعقب قائلا "خطرها نبوها كيف دبي".

#القذافي #ليبيا #الخمر #نواد ليلية

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