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ترامب يصدر عفوا عن 73 شخصا

الأربعاء 20 يناير 2021 09:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب يصدر عفوا عن 73 شخصا



واشنطن/سما/

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترمب أصدر عفوا عن 73 شخصا، وذلك في إطار موجة العفو وتخفيف الأحكام التي يصدرها خلال الساعات الأخيرة من فترة رئاسته.

وجاء في بيان البيت الأبيض: "منح الرئيس ترامب عفواً كاملاً لستيفن بانون. لاحقت النيابة السيد بانون بتهم احتيال ناجمة عن مشاركته في مشروع سياسي. السيد بانون زعيم مهم للحركة المحافظة، ومعروف بحسه السياسي".


وكان قد تم اتهام بانون وثلاثة من شركائه باختلاس الأموال التي جمعوها كجزء من مبادرة خاصة لبناء جدار على الحدود مع المكسيك. حيث يقدر أن مئات الآلاف ذهبوا إلى المصاريف الشخصية لبانون وأصدقائه، من بين 25 مليون دولار تم جمعها.

ولم يعترف مستشار ترامب السابق بذنبه، ووافقت المحكمة على الإفراج عنه بكفالة قدرها 5 ملايين دولار.

وشغل بانون منصب المستشار السياسي والاستراتيجي الأول لترامب من يناير/كانون الثاني وحتى أغسطس/آب 2017. وكان أيضًا أحد الشخصيات البارزة في حملة ترامب لعام 2016.

يشار إلى أن ترامب سيغادر منصبه اليوم عندما يؤدي جو بايدن اليمين الدستورية رئيسا للولايات المتحدة.

#ترامب #البيت الابيض

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