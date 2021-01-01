شمولي يفاوض غانتس وموشيه زعيمة لحزب البيت اليهودي

القدس المحتلة / سما /

ذكرت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، أن وزير العمل والرفاهية إيتسيك شمولي يفاوض بيني غانتس زعيم حزب أزرق - أبيض، للانضمام إليه قبل الانتخابات التي ستجري في مارس/ آذار المقبل.

وبحسب الصحيفة، فإن هناك اتصالات يجريها غانتس بشأن انضمام شخصيات بارزة من خارج النظام السياسي، فضلًا عن اتصالات لتشكيل كتلة وسط - يسار.

وكان شمولي الذي دخل الحياة السياسية عام 2012 أعلن أنه لن يترشح لرئاسة حزب العمل وسيتركه.

وفي سياق متصل، حققت هاجيت موشيه نائبة رئيس بلدية القدس، فوزًا كبيرًا في الانتخابات الداخلية لحزب البيت اليهودي.

وأصبحت موشيه أول امرأة تقود رئاسة الحزب اليميني المتطرف.

ويبدو أن هذا الفوز سيسهل من مهمة الاتحاد مع الحزب الديني الصهيوني بقيادة بتسلئيل سموتيرتش.

وموشيه تولى حقيبة التعليم في مجلس مدينة القدس، وتعتبر من الشخصيات المقربة من بنيامين نتنياهو.