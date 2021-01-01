أسعار الخضروات والفواكه والدجاج في أسواق غزة

جاءت أسعار الخضروات والفواكه والدجاج واللحوم في قطاع غزة اليوم الأربعاء كما يلي:
أسعار الخضروات :
البندورة: 1 ك = 1 شيكل
خيار: 8 ك = 10 شيكل
بطاطس بلدية: 5 ك = 10 شيكل
السبانخ: 1 ك = 1 شيكل
سلق: 1 ك = 2 شيكل
ملوخية: 1ك = 3 شيكل
كوسا: 1ك = 2شيكل
بصل: 1 ك = 2.5 شيكل
باذنجان : 1ك = 2 شيكل
فلفل أخضر: 1ك = 4 شيكل
فلفل رومي: 1ك = 4 – 5 شيكل
بطاطا حلوة: 5 – 6 ك = 10 شيكل
ثومة (وقية): 3 شيكل
خس (كبير) = 2 شيكل
زهرة (جميع الأحجام): 2 شيكل
ملفوف (جميع الأحجام): 3 شيكل
ملفوف أحمر: 3 شيكل
ليمون: 6 ك = 10 شيكل
جزر : 1ك = 2 شيكل
أسعار الفواكه:
موز: 1 ك = 4 شيكل
تفاح: 3 ك = 10 شيكل
أجاص: 1 ك = 3 – 5 شيكل
بوملي: 1ك = 2 شيكل
برتقال أبو صرّة: 3.5 ك = 10 شيكل
كلمنتينة: 3 – 5 ك = 10 شيكل
كاكا (فرسمونة): 5 ك = 10 شيكل
أفوكادو: 1ك = 7 شيكل
كيوي: 1ك = 7 شيكل
أسعار الدواجن واللحوم
بيض: 10
دجاج: 10
لحمة: 35