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تحذيرات من إغلاق رابع يؤثر على الانتخابات الإسرائيلية

الأربعاء 20 يناير 2021 08:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تحذيرات من إغلاق رابع يؤثر على الانتخابات الإسرائيلية



القدس المحتلة / سما /

حذرت مصادر إسرائيلية، الليلة الماضية، من إمكانية أن تدخل إسرائيل قريبًا في إغلاق شامل هو الرابع في حال استمرت زيادة الإصابات والوفيات، وذلك رغم تمديد الإغلاق الحالي لعشرة أيام أخرى.

وبحسب قناة ريشت كان العبرية، فإن مجلس الخبراء الذي يقدم المشورة الصحية لمفوض كورونا في وزارة الصحة نحمان آش، حذر من أنه في حال لم يكن هناك خروج بطيء وتدريجي فقد يتم الوصول إلى إغلاق رابع في شهر مارس/ آذار المقبل.

وقدم آش لوزراء الحكومة الإسرائيلية مساء أمس بيانات تشير إلى أنه في الأسابيع المقبل ستكون السلالة البريطانية لكورونا قد انتشرت ما يزيد من أعداد الإصابات بسبب الانتشار المفرط للفيروس.

وفي حال تم فرض إغلاق رابع في شهر مارس/ آذار المقبل، فقد يكون لذلك تأثير على الانتخابات التي ستجري في الثالث والعشرين من ذاك الشهر.

وقال مسؤول من لجنة الانتخابات، في حال لم يتم استثناء موظفين اللجنة من الإغلاق من الحجر الصحي فلن تجري الانتخابات، ويتعين على الحكومة السماح للجمهور بمغادرة المنزل للتصويت وتشغيل وسائل النقل العام.

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