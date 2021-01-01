  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

قبل ساعات من مغادرة البيت الأبيض... ابنة ترامب تعلن خطوبتها لشاب لبناني

الأربعاء 20 يناير 2021 07:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قبل ساعات من مغادرة البيت الأبيض... ابنة ترامب تعلن خطوبتها لشاب لبناني



واشنطن/سما/

أعلنت تيفاني، ابنة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، أمس  الثلاثاء، خطوبتها على صديقها الأمريكي لبناني الأصل، مايكل بولس.

وأعلنت تيفاني ترامب خطوبتها عبر صفحتها الرسمية على موقع إنستغرام حيث نشرت صورة تجمعها بخطيبها، علقت عليها قائلة: "لقد كان شرف لي أن أحتفل بالعديد من المناسبات المهمة، مناسبات تاريخية وأن أصنع الذكريات مع عائلتي هنا في البيت الأبيض".


وتابعت ابنة ترامب: "لا يوجد حدث استثنائي أكثر من خطوبتي لخطيبي الرائع مايكل... أشعر بالنعمة والحماس للفصل القادم"، حسب قولها.

ويأتي إعلان تيفاني ترامب خطوبتها قبل ساعات من مغادرة والدها البيت الأبيض، وانتهاء ولايته رسميا غدا الأربعاء، كرئيس للولايات المتحدة، وتنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.

#البيت الابيض #شاب لبناني #مايكل بولس #ترامب #الولايات المتحدة الأمريكية #ابنة ترامب #تيفاني

الأكثر قراءة اليوم

مباراة البحرين والكونغو بث مباشر في كأس العالم لكرة اليد 2021 (شاهد)

قناة اسرائيلية تكشف كواليس لقاء أبو مازن مع مدير المخابرات الأردنية والمصرية بخصوص الانتخابات

الميادين تكشف : المقاومة تحقق إنجازًا أمنيًا ضخمًا في مرمى الاحتلال (فيديو

مشاهدة مباراة تونس واسبانيا بث مباشر في كأس العالم لكرة اليد 2021

صحيفة عبرية : إسرائيل فقدت أوراق مهمة لتغيير الواقع بغزة ..ما هي ؟

اعلام اسرائيلي: تل أبيب بعثت رسالة شديدة اللهجة لـ"حماس " عبر مصر.. وهذه فحواها

الاعلام الحكومي بغزة يكشف : حزمة إجراءات تخفيفية سيعلن عنها خلال اجتماع خلية الأزمة القادم ..

الأخبار الرئيسية

ترامب

ترامب يلقي خطاب الوداع

انتوني

مرشح بايدن للخارجية يتعهد بالإبقاء على السفارة الأمريكية في القدس

مدفعية الاحتلال تستهدف عدة مواقع شرق قطاع غزة

وزارة الصحة تكشف حصيلة الاصابات اليومية بفيروس كورونا في قطاع غزة

الجيش الاسرائيلي: اطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه مستوطنات الغلاف