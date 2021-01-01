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بلينكين: حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ينطوي على تحديات كبيرة

الأربعاء 20 يناير 2021 06:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بلينكين: حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ينطوي على تحديات كبيرة



واشنطن/سما/

قال أنتوني بلينكن مرشح الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن لمنصب وزير الخارجية، إن حل الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين ينطوي على تحديات كبيرة حاليا.

وأضاف بلينكن أنه من الصعب توقع فرص في المدى القريب لذلك، وقال: "ما يعرف بحل الدولتين هو السبيل لضمان مستقبل إسرائيل كدولة يهودية ديمقراطية ومنح الفلسطينيين الدولة التي يحق لهم الحصول عليها".

وبخصوص الملف الإيراني أفاد بلينكن بأن الوقت الذي تحتاجه إيران لإنتاج يورانيوم مخصب لصنع أسلحة تراجع من أكثر من عام إلى 3 أو 4 أشهر بناء على التقارير المعلنة.

وشدد على أن "أمريكا تتحمل مسؤولية ملحة لمنع إيران من حيازة السلاح النووي".

وفي سياق آخر، أوضح بلينكن أن الإدارة الأمريكية ستقترح مراجعة فورية لتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية.

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