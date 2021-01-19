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بالدموع.. بايدن يودع ولايته قبل انتقاله إلى واشنطن (فيديو)

الثلاثاء 19 يناير 2021 09:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالدموع.. بايدن يودع ولايته قبل انتقاله إلى واشنطن (فيديو)



واشنطن/سما/

بكى الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، اليوم الثلاثاء، أثناء توديع الولاية الأمريكية التي يقيم فيها، استعدادا للانتقال إلى العاصمة واشنطن.

جاء هذا أثناء توجيه الرئيس المنتخب رسالة شكر ووداع قبل انتقاله من ولاية ديلاوير إلى واشنطن.

وفي كلمته التي بدا فيها الرئيس الأمريكي متأثرا قال فيها "أنا فخور بكوني رئيسكم".

#جو بايدن #واشنطن #الانتخابات الأمريكية #ولاية ديلاوير

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