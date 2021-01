بالدموع.. بايدن يودع ولايته قبل انتقاله إلى واشنطن (فيديو)

بكى الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، اليوم الثلاثاء، أثناء توديع الولاية الأمريكية التي يقيم فيها، استعدادا للانتقال إلى العاصمة واشنطن.

جاء هذا أثناء توجيه الرئيس المنتخب رسالة شكر ووداع قبل انتقاله من ولاية ديلاوير إلى واشنطن.

وفي كلمته التي بدا فيها الرئيس الأمريكي متأثرا قال فيها "أنا فخور بكوني رئيسكم".

A tearful Joe Biden honors his late son, Beau Biden, before heading to Washington to be sworn in as the 46th president of the United States.



