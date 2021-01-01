جيش الاحتلال يرفع حالة التأهب في منطقة البحر الأحمر في ظل التوترات مع إيران

القدس المحتلة /سما/

أفاد موقع "والا" العبري اليوم الثلاثاء، بأنّ الجيش "الإسرائيلي" رفع حالة التأهب في منطقة البحر الأحمر في ظل التوترات مع إيـران، وخوفاً من رد انتقامي.

ووفقاً لمسؤولون في مؤسسة الأمن، فإنّ إيـران تبحث عن وسيلة للانتقام لمقتل سليـماني وزاده، وفي ضوء ذلك وضع الجيش "الإسرائيلي" عدة وحدات عسكرية في حالة تأهب قصوى منها غواصة ووحدة شايطيت 13.

وأكّد مسؤولون أمنيون كبار أنّ غواصة تابعة للبحرية "الإسرائيلية" أبحرت مؤخرًا من البحر المتوسط ​​عبر قناة السويس باتجاه البحر الأحمر، واختفت لعدة أسابيع تحت الماء.

وبحسب المصادر، فإنّ نقل الغواصة إلى البحر الأحمر جاء استجابة للتحدي الأمني ​​في المنطقة، ويشكل رسالة مفادها أن "إسرائيل" مستعدة لكل السيناريوهات