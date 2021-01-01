"الخارجية": 14 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في صفوف جاليتنا بأميركا

رام الله /سما/

أفادت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الثلاثاء، بتسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في صفوف جاليتنا بالولايات المتحدة الأميركية، ليرتفع إجمالي الإصابات في صفوف جالياتنا حول العالم إلى 9253 إصابة، منذ بدء الجائحة.

وأضافت الوزارة، في تقريرها اليومي، أنه لم يتم تسجيل أية حالة وفاة جديدة بالفيروس في صفوف جالياتنا لليوم الثاني على التوالي، ليستقر عدد حالات الوفاة عند 356 حالة.

وذكر فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع جاليتنا في الولايات المتحدة الأميركية أنه تم تسجيل 14 إصابة جديدة بالفيروس في صفوف الجالية في كل من: الينوي، وميتشغن، وكاليفورنيا، ودالاس، ليرتفع عدد الإصابات إلى 6289 إصابة، فيما لم تسجل أية وفاة جديدة في صفوف الجالية لليوم الثالث على التوالي، ليبقى عدد حالات الوفاة 113.

وفي سياق منفصل، أفاد فريق العمل المختص بمغادرة دفعتين جديدتين من المواطنين (طلبة ورجال أعمال) اليوم في طريقهم إلى كل من شيكاغو والرياض، حيث كان السفير أحمد الديك في وداعهم.