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الرجوب يوقع اتفاقية تعاون مع اللجنة الأولمبية الكويتية

الثلاثاء 19 يناير 2021 07:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرجوب يوقع اتفاقية تعاون مع اللجنة الأولمبية الكويتية



الكويت /سما/

وقع رئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينية جبريل الرجوب، اليوم الثلاثاء، اتفاقية تعاون مع رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد ناصر صباح الأحمد الصباح.

وتهدف الاتفاقية التي وقعت في العاصمة الكويتية، الكويت، لتعزيز التعاون في جميع المجالات والأنشطة الرياضية من خلال تبادل الوفود الرياضية والخبرات بهدف تطوير الكوادر الفنية والطبية واللاعبين، إضافة لتبادل المعلومات بين اللجنتين على صعيد الإعلام والتسويق وكافة الخدمات اللوجستية الخاصة بتنظيم الفعاليات الرياضية، وتسري لمدة أربع سنوات من تاريخ توقيعها.

وأعرب الرجوب عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية، لافتا إلى أن توقيع هذه الاتفاقية مع دولة تشهد تطورا كبيرا في القطاع الرياضي مثل الكويت سيفتح الباب لتطوير القطاعي الرياضي الفلسطيني في كافة المجالات.

ووجه الرجوب التحية للجنة الأولمبية الكويتية وعلى رأسها الشيخ ناصر الصباح، وأعضاء مجلس إدارة اللجنة، وكافة كوادرها، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية تعد تأكيدا على عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين.

من جانبه، أكد الشيخ ناصر الصباح أهمية هذه الاتفاقية كونها ستساهم في تطوير القطاع الرياضي في كل من فلسطين والكويت، وستعمل على تطوير كافة عناصر المنظومة الرياضية في البلدين الشقيقين.

#اللجنة الأولمبية الفلسطينية #جبريل الرجوب #الكويت #فلسطين

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