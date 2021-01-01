  1. الرئيسية
  2. سما الجاليات

السفارة الفلسطينية تكشف أسباب تأخر لقاح "سبوتنيك" الروسي

الثلاثاء 19 يناير 2021 06:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
السفارة الفلسطينية تكشف أسباب تأخر لقاح "سبوتنيك" الروسي



رام الله /سما/

كشفت مصادر في السفارة الفلسطينية لدى موسكو، اليوم الثلاثاء، عن أسباب تأخّر وصول لقاح "سبوتنيك" الروسي إلى الأراضي الفلسطينية.

وقالت المصادر وفق موقع روسيا اليوم: "إنّ أول دفعة من لقاح كورونا الروسي، التي كان مقررًا أن تصل اليوم إلى الضفة، ستتأخر لأسباب لوجستية تتعلق بالشحن".

وأشارت إلى وجود صعوبات في النقل أدّت إلى تأخر وصول الدفعة الأولى من لقاح "سبوتنيك في" على أن تصل الشحنة خلال الأيام المقبلة، مبيّنًأ أنّ الدفعة الأولى من اللقاحات، المكونة من 5 آلاف جرعة، هي تبرع من روسيا للسلطة الفلسطينية.

وفي ذات السياق، ذكرت قناة "كان" العبرية، أنّ عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ، سيعود من روسيا، برفقة دفعة أولى من لقاح "سبوتنيك V " الروسي ضد كورونا، وسيعبر جسر أريحا بعدما أخذ موافقة السطات الإسرائيلية بإدخال اللقاح إلى الضفة ".

كما لفت موقع "واللا" العبري، إلى أنّ حكومة الاحتلال وافقت بعد منتصف الليل على إدخال الشحنة الأولى من لقاح سبوتنيك 5 الروسي، لمناطق الضفة.

#السفارة الفلسطينية #روسيا #اللقاح الروسي #لقاح سبوتنيك V #فلسطين

الأكثر قراءة اليوم

رابط نتائج يانصيب معرض دمشق الدولي إصدار رأس السنة الثاني 2021 حسب رقم البطاقة

أول فلسطيني يُعلن عزمه الترشح لانتخابات الرئاسة

مباراة البحرين والكونغو بث مباشر في كأس العالم لكرة اليد 2021 (شاهد)

الميادين تكشف : المقاومة تحقق إنجازًا أمنيًا ضخمًا في مرمى الاحتلال (فيديو

صحيفة عبرية : إسرائيل فقدت أوراق مهمة لتغيير الواقع بغزة ..ما هي ؟

مشاهدة مباراة تونس واسبانيا بث مباشر في كأس العالم لكرة اليد 2021

الاعلام الحكومي بغزة يكشف : حزمة إجراءات تخفيفية سيعلن عنها خلال اجتماع خلية الأزمة القادم ..

الأخبار الرئيسية

لقاء "وشيك" بين حركتي فتح وحماس بالعاصمة القطرية الدوحة قبل لقاء الفصائل بالقاهرة

اعلام اسرائيلي: تل أبيب بعثت رسالة شديدة اللهجة لـ"حماس " عبر مصر.. وهذه فحواها

وزارة الصحة بغزة تكشف تفاصيل جديدة عن موعد وصول لقاح "كورونا".. وتتحدث عن السلالة الجديدة

"الأوقاف بغزة" تتحدث عن صلاة الجمعة والموظفين الجدد وموسم العمرة

89

قناة اسرائيلية تكشف كواليس لقاء أبو مازن مع مدير المخابرات الأردنية والمصرية بخصوص الانتخابات