السفارة الفلسطينية تكشف أسباب تأخر لقاح "سبوتنيك" الروسي

رام الله /سما/

كشفت مصادر في السفارة الفلسطينية لدى موسكو، اليوم الثلاثاء، عن أسباب تأخّر وصول لقاح "سبوتنيك" الروسي إلى الأراضي الفلسطينية.

وقالت المصادر وفق موقع روسيا اليوم: "إنّ أول دفعة من لقاح كورونا الروسي، التي كان مقررًا أن تصل اليوم إلى الضفة، ستتأخر لأسباب لوجستية تتعلق بالشحن".

وأشارت إلى وجود صعوبات في النقل أدّت إلى تأخر وصول الدفعة الأولى من لقاح "سبوتنيك في" على أن تصل الشحنة خلال الأيام المقبلة، مبيّنًأ أنّ الدفعة الأولى من اللقاحات، المكونة من 5 آلاف جرعة، هي تبرع من روسيا للسلطة الفلسطينية.

وفي ذات السياق، ذكرت قناة "كان" العبرية، أنّ عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ، سيعود من روسيا، برفقة دفعة أولى من لقاح "سبوتنيك V " الروسي ضد كورونا، وسيعبر جسر أريحا بعدما أخذ موافقة السطات الإسرائيلية بإدخال اللقاح إلى الضفة ".

كما لفت موقع "واللا" العبري، إلى أنّ حكومة الاحتلال وافقت بعد منتصف الليل على إدخال الشحنة الأولى من لقاح سبوتنيك 5 الروسي، لمناطق الضفة.