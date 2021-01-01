الإغاثة 48 توفر مواد تدفئة لـ100 عائلة في الشمال السوري

القدس المحتلة /سما/

وفرت جمعية الإغاثة 48 التابعة للحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني، دفعةً من مواد التدفئة اللازمة لسد احتياجات أكثر من 100 أسرة محتاجة في مخيمات اللاجئين في الشمال السوري، والتي تكفي مدة شهر كامل، ضمن حملة "فاعل خير" التي أطلقتها الجمعية بالتزامن مع موسم الشتاء.

وقال د. علي الكتناني رئيس جمعية الإغاثة 48 :" أن الجمعية تعمل وبشكلٍ دائم على مساعدة اللاجئين والفقراء أينما كانوا، لتحسين ظروف حياتهم الصعبة وتأمين العيش الكريم لهم في ظل الحظر، والإغلاق، وتفشي فايروس كورونا وتردي الأوضاع الاقتصادية التي تزيد من معاناتهم".

وشكر الكتناني أهل الخير في كل مدن ومناطق الداخل الفلسطيني على عطائهم السخي لإخوانهم المحتاجين، داعيًا إياهم إلى استمرار العطاء من أجل بث روح الأمل وتعزيز التكافل لرسم الابتسامة على قلوب الفقراء والمحتاجين في كل مكان.

من جانبه أكد غازي عيسى مدير عام الجمعية، بأن هناك آلاف الأسر التي تنتظر هذه المساعدات التي تقدمها الإغاثة 48 لهم سنويًّا في فصل الشتاء، لتعينهم على تحمل البرد القارس. مشيرًا إلى أن حملة "فاعل خير" للعام 2021 تأتي تحت عنوان "شتاء دافئ لكل محتاج ولاجئ" سواء كانوا في الداخل الفلسطيني والقرى غير المعترف بها، تو قطاع غزة، او الضفة الغربية، اوالشمال السوري، و الجنوب التركي، والسودان، أو حتى في لبنان.

وأوضح عيسى أن المساعدات التي يتم تقديمها لأهلنا عبر حملة "فاعل خير" تتضمن توفير غاز الطهي، تغطية أسقف البيوت بالنايلون، مواد تدفئة، كسوة الشتاء، دفايات، بطانيات وفرشات، خيام بمستلزماتها، ومواد غذائية وغيرها.